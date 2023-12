Morrell vence a Agbeko y retiene el cinturón de la AMB en Minneapolis, Minnesota. Poniendo fin a una racha de 37 años de boxeo en la cadena Showtime, el campeón súper mediano “regular” de la AMB, David Morrell (10-0, 9 KOs), anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Sena Agbeko (28-3, 22 KOs) el sábado por la noche en La Armería en Minneapolis, Minnesota. La pelea fue cancelada al minuto 1:43 del segundo asalto con Morrell dando el primer golpe a un indefenso Abgeko. Otra actuación impresionante de Morrell. En una eliminatoria de peso ligero de la AMB, José “El Rayo” Valenzuela (13-2, 9 KOs) anotó un espectacular nocaut en el sexto asalto sobre Chris “Primetime” Colbert (17-2, 6 KOs). El final llegó cuando Valenzuela conectó con un enorme gancho de derecha que puso a Colbert de cara por primera vez, vengando su controvertida derrota ante Colbert en marzo. El tiempo era 1:46. En una explosión del pasado entre ex campeones mundiales de 40 años, los pesos welter Robert “The Ghost” Guerrero (38-6-1, 20 KOs) y Andre Berto (32-6, 24 KOs) pelearon diez entretenidos rounds con Guerrero. pasando al 2-0 contra Berto. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-92, 99-91. La pelea fue una revancha del triunfo de Guerrero en 2012 sobre Berto. El ex campeón súper ligero de la AMB Alberto Puello (22-0, 10 KOs) regresó de un descanso de 16 meses frente al previamente invicto Ector Madera (11-1, 6 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 80-72, 80-72, 79-73. El peso mediano Kyrone Davis (18-3-1, 6 KOs) ganó por decisión unánime en ocho asaltos sobre Cruse Stewart (8-3, 6 KOs) por puntuaciones de 77-75 3x. El peso semipesado Lawrence King (14-1, 12 KOs) detuvo a Alex Theran (23-13, 15 KOs) en el cuarto asalto. El peso mediano Joey Spencer (17-1, 10 KOs) venció a Marcelo Fabián Bzowski (11-25-4, 0 KOs en seis 60-54 3x. Declaración de la FIB sobre la división de peso crucero Berlanga regresa el 24 de febrero en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

