Berlanga regresa el 24 de febrero en Orlando, Florida Matchroom Boxing ha anunciado tres fechas de peleas en febrero en todo el mundo para iniciar su calendario de boxeo de 2024 en DAZN. El invicto peso súper mediano Edgar ‘The Chosen One’ Berlanga (21-0, 16 KOs) se enfrenta a Padraig McCrory (18-0, 9 KOs) el 24 de febrero en el Caribe Royale en Orlando, Florida. El campeón de peso mosca ligero de la FIB, Adrien Curiel (24-4-1, 5 KOs) defenderá su cinturón contra el ex campeón Sivenathi Nontshinga (12-1, 9 KOs) en una revancha directa en un sitio por determinar en México. Curiel anotó un sorprendente nocaut de un solo golpe contra Nontshiunga el mes pasado en Mónaco. El 10 de febrero en el Vertu Motors Arena en Newcastle, Inglaterra, los pesos welter Conah Walker (12-2-1, 4 KOs) y Cyrus Pattinson (6-1, 4 KOs) pelearán nuevamente luego de su emocionante choque en agosto. Morrell vence a Agbeko y retiene el cinturón de la AMB en Minneapolis, Minnesota. Kelly #1 de la OMB vence a Ramínez en Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.