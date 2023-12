Dubois KOs Big Baby Miller en Arabia Saudita El ex campeón “regular” de la AMB Daniel “Dynamite” Dubois (20-2, 19 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el décimo asalto sobre el previamente invicto Jarrell “Big Baby” Miller (26-1-1, 22 KOs) de 333 libras en la súper cartelera del sábado por la noche. en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. AMB #7, FIB #8, OMB #8, CMB #14 Dubois se movió alrededor del ring y mantuvo sus manos en movimiento. Miller # 6 de la AMB aplicó presión e intentó atacar a Dubois por dentro. Buenos intercambios en los siguientes asaltos, pero a medida que avanzaba la pelea, Miller disminuyó el ritmo y Dubois consiguió su segundo aire. En los momentos finales, Dubois desató una andanada de golpes y consiguió la detención del árbitro faltando ocho segundos para el final de la pelea. Bivol vence a Arthur y retiene el titulo de la AMB en Arabia Saudita Kabayel sorprende con KOs sobre Makhmudov en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

