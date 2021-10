Juárez domina a Valdez en una pelea clásica en Panama Por Héctor Villarreal En una de las mejores peleas vistas en Panamá en los últimos años, el mexicano Salvador “Peloncito” Juárez (16-7-2, 4 KOs) sacó la sorpresa al derrotar al previamente invicto dominicano Geraldo “Rigondeaux” Valdez (10-1, 8 KOs) para capturar el título supermosca latino del CMB en 10 asaltos en una pelea llena de acción de principio a fin a semejanza de los miles de fanáticos presentes en el Roberto Duran Arena y los cientos de miles que vieron la pelea en TVMax en Panamá. La decisión fue unánime (97-93, 97-93, 96-94) para el mexicano Juárez pero el dominicano Valdez no engañó pero Peloncito fue el mejor hombre. Sorpresa: Sandor Martin derrota a Mikey García en California Bomba González vence a Soto y gana título minimosca de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.