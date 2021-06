Jhonny González se convierte en boxeador Independiente Por. Gabriel F. Cordero El ex doble campeón mundial Mexicano Johnny González ha manifestado públicamente ser un boxeador independiente tras su finalización de contrato con la empresa Mexicana Promociones del Pueblo. González lo expreso a propia voz en los tradicionales ¨Martes de Café¨ del Consejo Mundial de Boxeo inclusive pidiendo el apoyo del WBC a su derecho a subir al ring como su derecho al trabajo ya la vida. ¨Soy un boxeador independiente. Agradezco todo lo que hicieron en su momento por mi carrera pero existía un contrato y tenia fecha de caducidad en el 2018.Necesito aprovechar el tiempo lo mejor posible para lograr una oportunidad de campeonato mundial o al menos poder subir al ring por mi y mi familia . Pido al WBC su apoyo para la protección de mi derecho como boxeador.¨ González cumplirá 40 años el 15 de septiembre próximo y no sube al ring desde agosto de 2019. Fue campeón mundial gallo de la OMB entre 2005-2007 y del peso pluma del WBC entre 2011-2015¨ NOTICIAS DE BOXEO Riddick Bowe, de 53 años, regresará al ring ?

