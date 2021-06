Donaire dice que la pelea con Casimero estaría cancelada El Filipino campeón de peso gallo del WBC, Nonito Donaire, dice que se retirará de su choque de unificación del 14 de agosto con el campeón de la OMB y compatriota John Riel Casimero debido al “comportamiento inaceptable” de Casimero. Donaire escribió lo siguiente en las redes sociales: ME DISTANCIO Se me conoce por tomar posiciones que la gente tiene miedo de tomar. Soporto las pruebas VADA 24/7/365 para todos los boxeadores. Esto nunca debe rechazarse ni retrasarse. Me opongo a la intimidación en cualquier forma. Estoy contra la falta de respeto y el abuso de mujeres y niños física, mental y emocionalmente. Y me opongo a la cultura misógina. Un hombre adulto recientemente le dijo a la madre de mis hijos que ‘comiera su …’. No podemos ignorar este comportamiento poco profesional. No podemos excusar los repugnantes memes de trolling creados por mi esposa como ‘solo para entretenimiento’. No quiero que otros atletas profesionales crucen esta línea y piensen que este tipo de comportamiento es aceptable. Tenemos que mantener un carácter respetable, especialmente en línea, para que las generaciones futuras lo emulen, y no promuevan la ignorancia y la mala conducta. Para que la cultura del boxeo cambie, los promotores y las redes deben alejarse del comportamiento inaceptable y no fomentarlo. Dicho esto, como hemos dicho antes, cancelamos esta pelea cuando retrasaron la entrega de la documentación de VADA durante 5 días. Tenemos pruebas de que el lado opuesto no fue honesto ni comunicativo al proporcionar la información adecuada para comenzar las pruebas de drogas VADA. Después de que cancelamos la pelea, entonces y solo entonces apareció el papeleo de repente. Hago lo que digo. Y por mucho que quiera noquearlo, voy a tomar el camino correcto y en lugar de resaltar sus malas conductas, no voy a darle a su ejemplo el escenario o el día de pago que viene con él. Jhonny González se convierte en boxeador Independiente

