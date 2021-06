NOTICIAS DE BOXEO Riddick Bowe, de 53 años, regresará al ring ? Por tmz.com ¡¡Riddick Bowe ha vuelto !! Nos dijeron que el ex campeón de peso pesado 2x de 53 años firmó un acuerdo con Celebrity Boxing para pelear el 23 de octubre en Miami. Bowe, quien luchó por última vez por una victoria por decisión unánime en diciembre de 2008, aún no tiene oponente. En su época, Riddick era uno de los tipos mas malos del mundo. Su récord profesional es de 43-1 (33 KO’s)… con una de esas grandes victorias a costa del legendario Evander Holyfield. Bowe es solo el último ex campeón de 50 y tantos en volver a ponerse los guantes. A fines del año pasado, Mike Tyson y Roy Jones Jr. pelearon un partido de exhibición que terminó en empate. Hablando de Iron Mike, de 55 años … nos dicen que Bowe en realidad tiene interés en pelear contra Tyson. Es una pelea que los fanáticos del boxeo querían mucho en su día, pero las estrellas nunca se alinearon para Mike y Riddick. Nos dijeron que los promotores de peleas están rastreando a un oponente … y se hará un anuncio en algún momento durante las próximas semanas. Jhonny González se convierte en boxeador Independiente Fortuna-Díaz por título interino del WBC el 9 de julio en Los Ángeles

