Jerwin Ancajas defenderá el cinturón de la FIB en la tarjeta del 2 de noviembre El campeón de peso gallo junior de la FIB, Jerwin “Pretty Boy” Ancajas (31-1-1, 21 KOs) hará la octava defensa de su título mundial contra Jonathan Rodriguez (21-1, 15 KOs) el 2 de noviembre en el Dignity Health Sports Park. Ancajas-Rodríguez estará en la defensa del título súper pluma del CMB de Miguel Berchelt contra Jason Sosa, y ambas peleas serán televisadas en vivo por ESPN y ESPN Deportes. La cartelera verá el regreso de Alex “El Cholo” Saucedo de Oklahoma City (28-1, 18 KOs), que busca recuperarse de su primera derrota en su carrera contra Rod Salka (24-5, 4 KOs) en un combate a ocho rounds en peso súper ligero. Saucedo-Salka y el resto de la cartelera se transmitirán en vivo por ESPN José Ramírez realizo una subasta para ayudar a la familia de Maxim Dadashev Entrenador Ali Bashier de vuelta en el hospital

