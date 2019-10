José Ramírez realizo una subasta para ayudar a la familia de Maxim Dadashev El campeón mundial súper ligero del WBC/ OMB, José Ramírez, quería hacer algo para beneficiar a la familia de Maxim “Mad Max” Dadashev, quien falleció el 23 de julio debido a las lesiones sufridas en el ring. Después de derrotar a Maurice Hooker en una unificación súper ligera el 27 de julio en Arlington, Texas, Ramírez y su asesor, Rick Mirigian, le ofrecieron sus guantes, zapatos y camisa al mejor postor. La junta de The Big Fresno Fair, el evento anual más grande en el Valle Central de California, dio un paso adelante con una oferta de $ 10,000. El cien por ciento de las ganancias se enviaron a la familia Dadashev, y los artículos se exhiben actualmente junto a una estatua de tamaño natural de Ramírez en el Museo Histórico del Condado de Fresno. “Me siento honrado y honrado de haber podido ayudar a la familia de Maxim”, dijo Ramírez. “Cada boxeador arriesga su vida en el ring. Mis oraciones a su familia “. “Estos artículos son increíblemente importantes para nuestro museo, especialmente con la reciente incorporación de la estatua de tamaño natural en honor a José”, dijo John C. Alkire, CEO, The Big Fresno Fair. “Cuando sabíamos que esto iba a mantener a una familia durante un momento de pérdida, estábamos todos dentro”. “Maxim luchó en Fresno una vez como profesional, y José y yo solo queríamos hacer algo para mostrar nuestro apoyo a su familia”, dijo Mirigian. “Desde el fondo de nuestros corazones, y en nombre de la familia de Maxim y todo nuestro equipo, nos gustaría agradecer a José, su equipo y The Big Fresno Fair por su generosidad”, dijo Egis Klimas, gerente de Dadashev. Chazz Witherspoon se enfrentará a Usyk el sábado Jerwin Ancajas defenderá el cinturón de la FIB en la tarjeta del 2 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.