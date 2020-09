Por Miguel Maravilla

El olímpico Estadounidense de 2008 Javier “El Intocable” Molina (22-2, 9 KOs) busca continuar su racha de victorias al enfrentarse al ex doble campeón mundial, José “Sniper” Pedraza (27-3, 13 KOs), de Puerto Rico . Molina se enfrenta a Pedraza este sábado en un evento principal de peso welter junior de 10 asaltos desde el MGM Grand Conference Center en Las Vegas encabezado en vivo por ESPN +.

“Estoy emocionado y listo para montar un espectáculo”, dijo Javier Molina a Fightnews.com®. “Espero lo mejor de Pedraza. Tengo el impulso. Venimos a esta pelea confiando en que vamos a ganar ”.

Curiosamente, Pedraza abrió como favorito -250, pero las probabilidades se han reducido a -190 a medida que el dinero llega a Molina.

Habiendo concluido el campamento con su entrenador Roberto Luna, lo que lo ha guiado a través de numerosos elogios de aficionados junto con su padre Don Miguel Molina. El equipo preparado en el sur de California y Molina está listo para comenzar.

“He estado trabajando con mi entrenador Robert Luna que he tenido desde los aficionados. Ha sido un buen campamento, nuestro gimnasio original estaba cerrado, así que tuve que buscar otro gimnasio, un gimnasio en el patio trasero. Estamos en Los Ángeles, así que hay mucho combate. Estamos contentos con este campamento ”, dijo Molina sobre su preparación para esta pelea.

Hay mucho en juego en esta pelea, ya que el ganador permanece en la búsqueda de una posible oportunidad por el título mundial.

“Siento que estoy en una buena posición para luchar por un título mundial. Una victoria sobre Pedraza, siento que merezco una oportunidad por el título mundial ”, afirmó Molina.

Desde que se convirtió en profesional en 2009 tras los Juegos Olímpicos de verano en Beijing, China. Molina comenzó su carrera profesional 9-0, 4 KO’s antes de sufrir su primera derrota a manos de Artemio Reyes en 2011. Recuperándose, Molina ganó 8 combates seguidos y luego dejó caer por decisión a Jamal James en 2016.

“Estaba peleando en 147 en ese momento. Realmente no me lo estaba tomando en serio. Caminaba a los 170. Ese peso no era para mí. Ha sido una gran diferencia. Ahora me siento cómodo en 140 ”, dijo Molina. “También hubo mucha fiesta. Yo no estaba en eso. Fue mi culpa. Yo era indisciplinado desde el principio. Soy plenamente responsable de mis acciones “.

Poco después, Molina tuvo que tomar algunas decisiones difíciles.

“Hubo momentos difíciles en los que pensé en no pelear más, pero tengo mucho que dar en el deporte. Por eso decidí darle un giro a mi carrera. Me he dedicado al deporte y por eso estoy en este puesto ahora mismo ”.

Pasar dos años fuera del ring fue la familia primero para Molina. Durante su pausa, Molina trabajó un turno de tiempo completo en el cementerio del almacén para mantener a su familia. Fue durante este tiempo en el que Molina estaba considerando seriamente retirarse del deporte que ama.

“En esos 2 años, conseguí un trabajo en el almacén de Smart and Final y toda mi vida cambió. Iba a trabajar a las 7:30 p.m. y salía a las 8 a.m., a veces trabajaba los fines de semana. Fue duro y no estaba satisfecho con cómo terminó mi carrera ”, dijo Molina sobre sus dos años fuera del ring. “Tenía mucho que dar a este deporte. Tenía una familia que mantener. Fueron tiempos difíciles. Tuve oportunidades de hacer que las cosas sucedieran “.

Molina regresó al ring en 2018. Después de esa pelea firmó un contrato promocional con Top Rank a principios de 2019, Molina no ha decepcionado con victorias sobre Abdiel Ramírez, Manuel Méndez y un nocaut en el primer asalto sobre Hiroki Okada. Desde que firmó con Top Rank, Molina se ha ido 4-0 mientras busca cambiar las cosas en la división de peso welter junior.

“Pasé 2 años sin pelear y luego Golden Boy me consiguió una pelea”, dijo Molina. “He estado en una racha y planeo seguir ganando”.

Saliendo de una decisión unánime sobre Amir Imam a principios de este año en febrero. Molina estaba en el gran escenario peleando en la cartelera épica de pago por evento de Deontay Wilder-Tyson Fury II.

“Contra el Imam. Era un luchador duro y hambriento. Sabíamos que no iba a ser fácil, así que ejecutamos el plan y ahora estamos aquí ”, comentó Molina sobre su última pelea.

Al encontrarse en la búsqueda de la división de peso welter junior, con una victoria aquí, Molina espera tener una oportunidad por el título. Los campeones en 140 incluyen al capo del CMB / OMB, José Ramírez, y al gobernante de la AMB / FIB, Josh Taylor. Otras peleas potenciales notables para Molina a los 140 incluyen al ex retador al título mundial José Zepeda, el ganador de Alex Saucedo vs. Arnold Barboza, quien está programado para enfrentarse a finales de este año, y el ex campeón mundial Ivan Baranchyk.

“Al vencer a Pedraza, me puse en una buena posición para luchar por un título mundial. Sé que una victoria ante un gran nombre como Pedraza me acercará a esa oportunidad de convertirme en campeón ”, dijo Molina.

El jugador de 30 años sigue centrado en Pedraza, ya que comprende el desafío que representa el ex campeón mundial.

“Conozco a Pedraza desde 2007 en los campeonatos del mundo. Él estaba luchando por Puerto Rico y yo luchaba por Estados Unidos. 13 años después, aquí estamos ”, dijo Molina. “Estoy bien con ser el desvalido. Hay una razón por la que me ven de esa manera, y es porque no he mostrado todo mi potencial. Los fanáticos no han visto todo lo que puedo hacer en el ring. Como dije, estoy bien siendo el desvalido. Voy a sorprender a mucha gente el sábado ”, agregó Molina.

Las derrotas de Pedraza solo llegaron a manos del campeón mundial Gervonta Davis y Vasyl Lomachenko, así como una derrota reciente ante el principal contendiente José Zepeda. Pedraza ganó por decisión unánime sobre Mikkel Les Pierre en junio pasado en el Bubble en MGM como cabeza de cartel en ESPN.

“Pedraza lució bien contra LesPierre, pero yo no soy LesPierre. Él es de pies planos y yo no. Hemos estado estudiando todas sus peleas recientes y mi plan de juego es similar al que hicieron Lomachenko y Zepeda contra él. Si creen que me superarán este sábado, se llevarán una gran sorpresa “. Dijo Molina.

“Tenemos respuestas para cualquier cosa que traiga. Puedo adaptarme a lo que sea que haga en el ring. Si él quiere pelear, vamos a pelear, y si tengo que boxear y moverme, eso es lo que haré para ganar la pelea. Siento que puedo adaptarme a cualquier estilo que él traiga ”.

Espere que esta sea una pelea muy táctica, Molina espera superar al ex campeón mundial ya que pronto hay oportunidades potenciales.

“Estamos en camino. Siento que estoy en la cima y este es el momento de luchar contra la élite por los títulos mundiales ”, afirmó Molina. Lo verás el sábado por la noche. Sorprenderé a todo el mundo y montaré un espectáculo “.

Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla