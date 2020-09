ESPN anuncia peleas en Lomachenko-Lopez Según ESPN, la cadena que transmite el indiscutible enfrentamiento por el título de peso ligero entre Vasiliy Lomachenko y Teofimo López, la cartelera probablemente se verá así: Alex Saucedo contra Arnold Barboza Jr. (peso welter jr)

Edgar Berlanga contra Lanell Bellows (peso súper mediano)

Clay Collard contra Quincy LaVallais (peso mediano) Todas las peleas interesantes. Javier Molina confiado en la victoria sobre Pedraza este sábado en Las Vegas

