Dorticos llega a Alemania para enfrentar a Briedis por WBSS El campeón de peso crucero de la FIB, Yuniel Dorticos (24-1, 22 KOs) y su séquito aterrizaron de manera segura el domingo en Munich para su enfrentamiento Ali Trophy contra Mairis Briedis (26-1, 19 KOs) el sábado. “El viaje transcurrió sin problemas”, dijo ‘The KO Doctor’ en el aeropuerto Franz Josef Strauss. “Estoy feliz de haber llegado finalmente, soy Munich, y no puedo esperar a que llegue la noche del sábado”. El cubano radicado en Miami ha peleado en Estados Unidos, Rusia y Letonia durante dos temporadas con la WBSS y cubrió otras partes del mundo en sus días de aficionado como parte del equipo nacional de boxeo cubano. “Puedo pelear en cualquier lugar y me encantó cada segundo de pelear en todo el mundo”, dijo. “Me siento muy honrado y honrado de luchar por el Trofeo Muhammad Ali aquí en Munich. Se lo voy a dedicar a su memoria ganando y pasando a la historia. “¡Voy a llevar el Trofeo Muhammad Ali, el cinturón Ring Magazine y mi cinturón FIB a Miami!” La muy esperada final de peso crucero de la temporada II de la World Boxing Super Series entre Mairis Briedis y Yuniel Dorticos se lleva a cabo a puerta cerrada en un estudio de cine en el Plazamedia Broadcasting Center en Munich, Alemania, el sábado 26 de septiembre. La final se transmitirá en vivo por DAZN en los EE. UU. Y Canadá, Sky Sports en el Reino Unido y Bildplus en Alemania. WBC Suspende Subasta de Canelo-Yildirim ESPN anuncia peleas en Lomachenko-Lopez

