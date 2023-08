Jake Paul vence a Nate Díaz en Dallas, Texas Por Jeff Zimmerman en Ringside “The Problem Child” Jake Paul (7-1, 4 KOs) derrotó a la superestrella de MMA Nate Diaz (0-1) por decisión unánime en una pelea con peso pactado de 185 libras en el evento principal en el American Airlines Center en Dallas, Texas. Los puntajes dicen 97-92, 98-91 dos veces. En el asalto inicial de este enfrentamiento tan esperado, Paul conectó un gancho de izquierda a la cabeza y de derecha al cuerpo para poner a Díaz contra las cuerdas. Díaz aguantó mientras su ojo derecho comenzaba a enrojecerse. Díaz encontró el éxito en la segunda ronda cuando aterrizó adentro con ganchos de izquierda y derecha. Paul respondió con tiros en la cabeza y el cuerpo. Díaz anota con un directo de izquierda para abrir la tercera ronda cuando Paul regresó y comenzó a encontrar su marca. En el cuarto round, ambos tuvieron sus momentos con ganchos y golpes al cuerpo. Díaz golpeó la cabeza de Paul hacia atrás a mitad del round después de una pequeña ráfaga de golpes. Paul conectó un gancho de izquierda en la sien y derribó a Díaz en el quinto round. Paul atacó a Díaz y conectó más golpes y claramente iba por el KO, pero Díaz se mantuvo firme. En los rounds seis y siete, Paul y Díaz se turnaron para conectar tiros antes de que Díaz entrara fuerte en el septimo y el octavo round con un uppercut de izquierda patentado en el interior. El octavo asalto fue el mejor asalto de la pelea para Díaz. Paul cerró la pelea con un sólido round diez. Post pelea en el ring con Ariel Helwani: Jake Paul: Todo el crédito para mi equipo y mi acondicionamiento para vencer a una leyenda de UFC. Lo veía en la televisión cuando era niño. Quiero hacerlo de nuevo pero en MMA. Nate Diaz: Pelearé con él en MMA: le daré una sola pierna y lo estrangularé. Pelearé con cualquiera, me importa una mierda. El polarizante Paul ha puesto patas arriba el mundo de los deportes de combate. Primero, el niño de Disney convertido en sensación de YouTube troleó al presidente de UFC, Dana White, para captar titulares y despertar el interés de sus millones de seguidores en las redes sociales y luego se dedicó al boxeo profesional y luego ganó sus primeras seis peleas, cuatro de las cuales incluyeron a las ex estrellas de UFC y MMA, Ben. Askren, Tyron Woodley (dos veces) y el legendario Anderson Silva. Sin embargo, el golpe para Paul fue que nunca se enfrentó a un boxeador “real” hasta que se enfrentó a Tommy Fury, el medio hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. Paul perdió por decisión dividida en febrero de este año. Con Díaz, Paul volvió bien a las MMA contra la controvertida estrella de UFC, quien ha compartido el Octágono con un quién es quién de artistas marciales que incluyen a Conor McGregor (dos veces), Anthony Pettis, Jorge Masvidal, Donald Cerrone, Tony Ferguson y Leon Edwards. . Paul ha declarado al entrar en esta pelea que una revancha con Fury es inminente y, a partir de ahí, nadie puede adivinar. Paul es claramente un animador y se alimenta de la energía que lo rodea. Dijo que estaba descontento por la falta de charla basura antes de la Semana de la Pelea, pero seguramente se recuperó en Dallas, y después de un intenso intercambio verbal durante la conferencia de prensa final, estalló una pelea en el escenario entre los campamentos. Ambos lados se separaron rápidamente antes de que pudiera ponerse feo. Paul se está tomando en serio el juego del boxeo. Tiene un equipo de clase mundial a su alrededor que incluye al ex peleador de clase mundial J’Leon Love, además de agregar a HOFer “Sugar” Shane Mosley de regreso al redil. Mosley estuvo con Paul en su primer campamento. Paul también contrató al entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento Larry Wade. Wade ha trabajado con campeones mundiales como Badou Jack, Shawn Porter y Caleb Plant. Wade recuerda su primer encuentro con Paul, cuando Paul le dijo que quería convertirse en campeón mundial. “Me dijo que quería ser campeón mundial. Cuando dijo eso inicialmente, di un paso atrás. Este tipo me dice que quiero ser campeón mundial. Pensé para mis adentros, por qué no, vamos a por ello. Y eso me emocionó aún más de trabajar con él, porque quiere convertirse en campeón mundial, lo que significa que está dispuesto a hacer este esfuerzo. He trabajado con muchos de ellos. Vamos al pan, vamos a la victoria, vamos al cinturón. Hagamos que suceda bebé.” Serrano vuelve a derrotar a Hardy y retiene sus títulos Like this: Like Loading...

