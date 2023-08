Joshua enfrentara a Helenius el sábado El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua se enfrentará a “The Nordic Nightmare” Robert Helenius en un evento principal de 12 asaltos en The O2 en Londres este sábado, transmitido exclusivamente en vivo en todo el mundo por DAZN. Esto sigue a la noticia de que el oponente original de Joshua, Dillian Whyte, había arrojado resultados analíticos adversos como parte de un protocolo antidopaje aleatorio. Como resultado, su pelea fue cancelada de inmediato con una investigación completa en curso. Anthony Joshua: “Esto no estaba en el guión. Respeto a Helenius y puedo decir que respeto a cualquier hombre o mujer que suba al ring. Estoy enfocado con láser en la victoria. Puedo dar pasos hacia cosas más grandes y mejores, pero la hoja de ruta tiene un punto de control, el sábado por la noche. Que gane el mejor.” Robert Helenius: “Estoy emocionado de pelear contra Anthony Joshua el 12 de agosto. Soy un verdadero vikingo que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío en cualquier momento. Esta no es una oportunidad que iba a dejar escapar. ¡Planeo aprovecharlo al máximo!” El promotor Eddie Hearn: “Recibir la noticia el sábado fue realmente decepcionante, no solo para nosotros, sino también para Anthony Joshua y los fanáticos. Pero nos pusimos manos a la obra y hemos hecho aquello en lo que somos buenos, y hemos logrado mantener el espectáculo. AJ ha sido increíble durante todo este proceso. Es alguien que está listo para pelear después de haber entrenado durante 12 semanas en Dallas con Derrick James. Siempre ha sido un gran profesional, pero esto me muestra nuevamente el hambre que tiene por el deporte. Él quiere salir este sábado frente a una multitud agotada en The O2 y actuar. “Había muchas opciones. Pero teníamos que asegurarnos de que fuera la pelea correcta por el trato correcto. Creo que Robert Helenius es una buena pelea. Sí, perdió ante Deontay Wilder, ¡pero eso fue por un tiro que probablemente habría noqueado a un caballo! Pero vino a pelear. Realmente puede golpear, mide 6’8 y ganó el fin de semana. En última instancia, hay críticas en cualquier cosa que hagas, pero en realidad creo que esta es una pelea complicada y peligrosa”. El evento con entradas agotadas del sábado ahora estará disponible para ver en todo el mundo en DAZN a través del servicio de suscripción habitual. Los fanáticos del Reino Unido podrán reclamar un reembolso directamente por cualquier pedido anticipado de pago por evento que hayan realizado a través de DAZN. En una gran noche de acción de peso pesado en Londres, el retador obligatorio al título mundial de la FIB, Filip Hrgovic (15-0, 12 KOs) choca con el contendiente invicto Demsey McKean (22-0, 14 KOs) por un tiro campeón mundial unificado AMB/FIB/OMB Oleksandr Usyk, el dos veces retador al título mundial Derek Chisora ​​(33-12, 23 KO) se enfrenta a Gerald Washington (20-5-1, 13 KO) en diez asaltos y Johnny Fisher (9-0, 8 KO) se enfrenta a Harry Armstrong de Torquay (5-1-1). Beterbiev-Smith para el 13 de enero del 2024 Jake Paul vence a Nate Díaz en Dallas, Texas Like this: Like Loading...

