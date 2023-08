Beterbiev-Smith para el 13 de enero del 2024 Tras el anuncio del aplazamiento del evento programado para el 19 de agosto, que presenta al campeón unificado de peso semipesado del WBC, la OMB y la FIB Artur Beterbiev (19-0, 19 KO) contra el ex campeón mundial Callum Smith (29-1, 21 KO) , Eye of the Tiger y Top Rank confirman que la pelea ahora se llevará a cabo el sábado 13 de enero de 2024. El evento, que se llevará a cabo en el Center Videotron como se planeó originalmente, se transmitirá simultáneamente por ESPN y Punching Grace. Debido a la cirugía dental de emergencia a la que se sometió Artur Beterbiev el domingo 31 de julio, que le impidió recibir golpes en la mandíbula durante 2 a 4 meses, fue imposible para el equipo con sede en Quebec considerar una fecha de reprogramación más cercana. Para la presidenta de Eye of the Tiger, Camille Estephan, presentar el evento sin su cabeza de cartel era inconcebible, por lo que decidió posponer el evento. “Con más de 6300 boletos ya vendidos, a solo dos semanas del evento, y considerando las implicaciones de la cancelación, evaluamos la posibilidad de seguir adelante sin Artur. Sin embargo, por respeto a nuestros fanáticos, consideramos necesario no comprometer la calidad del evento sin su muy esperado evento principal, por el cual la gente ha pagado. Estamos inmensamente agradecidos y orgullosos de que tantos quebequenses hayan mostrado su apoyo, demostrando que Quebec no tiene nada que envidiar a las ciudades de boxeo más grandes del mundo”. “Son unos meses más tarde de lo planeado originalmente, pero estoy encantado de que Artur Beterbiev tenga la oportunidad de defender sus títulos frente a los increíbles fanáticos de la ciudad de Quebec”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Artur tiene un buen estado de salud y sé que Callum, un ex campeón sumamente talentoso, estará en su mejor momento el 13 de enero”. Los poseedores de boletos tienen la opción de conservar los boletos que compraron y conservar los asientos previamente seleccionados, o bien obtener un reembolso. Matchroom Boxing gana subasta del WBC por Foster-Rocky Joshua enfrentara a Helenius el sábado Like this: Like Loading...

