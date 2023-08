Matchroom Boxing gana subasta del WBC por Foster-Rocky Este martes, durante la conferencia de prensa semanal del WBC “Martes de Cafe”, se realizó una subasta por los derechos para albergar el próximo combate obligatorio en la división superpluma. Matchroom Boxing fue la única empresa promotora que participó en la subasta, por lo que su oferta de $466,666 USD resultó ganadora para adquirir los derechos promocionales de O’Shaquie Foster vs. Eduardo “Rocky” Hernández. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La legendaria Arena Coliseo Beterbiev-Smith para el 13 de enero del 2024 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.