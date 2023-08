Round 12 con Mauricio Sulaimán: La legendaria Arena Coliseo Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Debo haber tenido unos tres o cuatro años cuando mi papá me llevó por primera vez a un espectáculo de boxeo, y recuerdo caminar por un pasillo viendo el ring iluminado, así como el resto de la arena en penumbra, con humo por todas partes y eufórico. gente gritando mientras dos hombres se golpeaban dentro del ring. Mi primera impresión fue de gran conmoción y bastante nerviosismo, pero a medida que pasaban los rounds me tranquilicé y fue entonces cuando la pasión por el boxeo entró en acción y se apoderó del resto de mi vida. A partir de ese día, mi sueño fue ser boxeador. Era habitual que los sábados por la noche fuera con mi papá a la Arena Coliseo. Recuerdo acercarme en el carro y ver desde un par de cuadras el enorme cartel en la calle Perú, Número 77, en pleno corazón de Tepito, Ciudad de México. Siempre éramos los últimos en irnos. Supongo que Don José se quedó y se entretuvo para hablar con los comisarios, jueces y árbitros, así que esa fue mi gran oportunidad de entrar entre las cuerdas y jugar como si estuviera en una pelea mientras hacía el rugido de la multitud. Era hora de partir, así que corrí a encontrarme con mi padre en la salida, y recuerdo con miedo que solo había una pequeña puerta que me dio claustrofobia ya que las persianas ya habían sido cerradas y sentí un gran alivio cuando crucé ese portal y estaba en la calle. La Arena Coliseo fue durante décadas la meca del boxeo mexicano. Había un hervidero de actividad todos los sábados, y durante muchos años también los miércoles. La pelea como evento principal en La Coliseo era la consagración de cualquier boxeador, y allí se libraron muchos de los grandes clásicos. Muchas carreras legendarias se construyeron allí. ¡También fue el hogar del tradicional torneo de boxeo amateur Guantes de Oro, y quien ganara ese campeonato podría debutar en el boxeo profesional programado a seis rounds! La empresa Promebox logró una fórmula exitosa al tener la Arena Coliseo auspiciada por Modelo, con cerveza Corona y la transmisión de Televisa, y así sábado tras sábado se presentó el boxeo sin interrupción durante 47 gloriosos años. Entonces llegó el sistema de pago por evento y Televisa decidió sacar el boxeo de la televisión, y así fue como la arena cerró sus puertas, y así terminó una de las grandes tradiciones que aún se recuerda con mucho cariño y nostalgia. El pasado viernes, un joven entusiasta y visionario, Joaquín Arvizu y su empresa JAP, promocionaron una cartelera en La Coliseo. Inició con peleas amateur donde se destacó el triunfo del Güerito de Tepito, un niño de 13 años de gran carisma y popularidad. Además, ocho peleas profesionales, con el combate principal protagonizado por el bicampeón mundial Carlos ‘Príncipe’ Cuadras, quien tiene asegurado enfrentarse al también excampeón Pedro Guevara, en un combate que será la eliminatoria final para ser oficial retador del monarca mundial WBC, Juan Francisco “Gallo” Estrada. Fue una noche fascinantemente mágica. Cuando vi el letrero a lo lejos, me recorrió una gran emoción evocadora. Entre los recuerdos que iban y venían estaban el rugido de la multitud, el aroma acre de la cerveza, pero fue aquí y ahora y de nuevo, como El Embudo de Perú 77 … está de regreso. ¡Vivo y bien! La calidad de las peleas fue excelente y destacada; Fue una noche inolvidable. Así, la bienvenida y añorada vuelta del tradicional boxeo sabatino a la Ciudad de México. JAP y un puñado de empresas más intentarán mantener la continuidad, y así devolver a los aficionados de nuestra ciudad este querido y tradicional espectáculo. Estaremos buscando programar un calendario semanal, con todos los promotores que estén interesados ​​en armar cartelera y así lograr continuidad: Fernando Beltrán (Zanfer), Oswaldo Kuchle (Promociones del Pueblo), Juan Carlos Torres (Bxstrs), Pepe Gómez (Cancún Boxing) Eric Ibarra (TM Promotions) y Cristian Curiel, así como Miura Boxing, Decisión Dividida, Marvnation, Chacales Promotions y La Chiquita González. ¡Lo lograremos! ¡El éxito está a nuestro alcance! * * * Julio fue un mes inolvidable para este 2023, ya que ha sido un gran año para el boxeo, uno de los más importantes de la historia, con peleas que la afición quiere ver. Este año, cuatro campeones de élite han perdido su estatus de invicto, y esto ejemplifica la grandeza de las peleas que se han llevado a cabo: Ryan García perdió ante Gervonta Davis; Josh Taylor contra Teófimo López; Stephen Fulton contra Naoya Inoue, y la semana pasada, Errol Spence contra Terence Crawford. Canelo Álvarez atrajo a 60.000 personas al Estadio Akron, y se han dado otras grandes peleas alrededor del mundo: El invicto, con 19 victorias, todas por KO, Artur Beterbiev cavó profundo, haciendo un esfuerzo adicional para detener a Anthony Yarde, en Inglaterra. El mexicano Luis Nery libró una guerra con el armenio Azat Hovhannisyan, en California.

David Benavidez y Caleb Plant se llevan bien en Las Vegas. Shakur Stevenson logró el estatus de retador oficial al noquear al japonés Shuichiro Yoshino.

Devin Haney alcanzó la gloria al derrotar a Vasiliy Lomachenko en una magnífica pelea llena de dramatismo. Bryan Mendoza, que iba perdiendo todos los rounds, noqueó dramáticamente al “Towering Inferno” Sebastain Fundora. El mexicano Jaime Munguía conquistó el título Plata del CMB con un cierre ciclónico, derribando al ucraniano Sergiy Derevyanchenko en el 12° asalto y aseguró la victoria en las tarjetas.

Badou Jack ganó el título de peso crucero derrotando a Ilunga Makabu, en Arabia Saudita.

Se vienen grandes peleas: Navarrete vs Valdez, Canelo vs Charlo, Haney vs Prograis, Fury vs Ngannou, Martinez vs Arroyo, entre muchas otras. SABÍAS…? La marca de cervezas mexicana Corona tiró la toalla y dejó de patrocinar el boxeo tras un cambio de administración. Inmediatamente, TECATE saltó y noqueó a CORONA, y ahora es la marca reconocida en nuestro país y el mundo como la cerveza mexicana campeona. Anécdota de hoy Al final de cada cartelera de boxeo en la Arena Coliseo, invariablemente Don José iba a Sanborns La Fragua, y allí se encontraba con el Sr. Cota y otros que se unían a la cena nocturna. ¡Cómo disfrutó mi papá su café Sanborns y sus "Huevos Divorciados", acompañados de bolillo grillado! Se habló de todo lo que pasaba en la cartelera, y de ahí nacieron ideas de cómo mejorar el boxeo. Esas charlas de mesa formaron, dieron forma y crearon tantos cambios que finalmente se implementaron a lo largo de los años.

