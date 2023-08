Espinoza: Valdez-Navarrete será una guerra clásica Dos de los boxeadores más exitosos de México, Oscar Valdez y Emanuel Navarrete, se enfrentarán en una pelea por el título súper pluma de mexicanos el sábado 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Valdez, es dirigido por el veterano mánager Frank Espinoza, quien ha dirigido la carrera de 10 campeones mundiales. “Me sorprendería si esto no resulta ser una candidata a pelea del año”, dice el experto representante con sede en Los Ángeles. “Sus estilos se combinarán en algo muy emocionante. Estos son luchadores extremadamente competitivos, talentosos y hambrientos. Recuerda lo que te digo. Esta será una pelea inolvidable”. Valdez (31-1, 23 KOs) es el ex campeón de peso superpluma del WBC y la OMB. Perdió su título del WBC ante Shakur Stevenson en abril de 2022, pero se recuperó con una victoria por decisión unánime sobre Adam López en mayo. “Oscar es una persona inteligente y ha hecho ajustes en su estilo, lo que ha mejorado su juego de lucha”, afirmó Espinoza. “Van a ver una versión bien condicionada y aún mejor de Oscar Valdez. Te va a mostrar de qué está hecho. Que es coraje, habilidades, inteligencia y el deseo de triunfar al más alto nivel”. La pelea entre Valdez y Navarrete se anuncia como un “Enfrentamiento por México”. Ambos peleadores vienen de impresionantes victorias y buscan consolidar su estatus como los mejores superplumas del mundo. Espinoza continuó: “Hay que recordar que la pelea es personal para ambos peleadores. Valdez y Navarrete son ambos del estado de Sonora, México, y tienen una rivalidad de larga data. Se han enfrentado en el pasado, han intercambiado palabras en las redes sociales y eso aumenta la tensión y hará que la pelea sea aún más emocionante”. Valdez es un zurdo con un alto coeficiente intelectual de boxeo. Es un contragolpeador agudo con buen poder en ambas manos. Navarrete es un peleador de presión agresivo con un fuerte ataque al cuerpo. También es un buen finalizador con un porcentaje de nocaut de más del 83%. Espinoza siente que su peleador ganará la pelea en base a sus habilidades técnicas. “Oscar es extremadamente inteligente dentro del ring. Navarrete es un individuo rudo, pero creo que Oscar encontrará la manera de ser más listo que él. Espero un paro tardío de la pelea o una clara decisión unánime para Oscar”. ¿Mensaje final de Espinoza? “Esto es lo que llamamos una pelea amigable para los fanáticos. Algo así como Israel Vázquez contra Rafael Márquez”, dice Espinoza refiriéndose a la trilogía clásica en la que participó como manager de Vázquez. “Absolutamente no puedes perderte este o podrías arrepentirte”. Ricky Rubalcava también en la cartelera: El invicto prospecto superligero Ricardo Rubalcava (9-0, 8 KOs) también estará en la noche de Valdez-Navarrete. Rubalcava es compañero de cuadra de Valdez. Es un golpeador poderoso de seis pies que busca causar impacto. Espinoza ve un gran potencial en Rubalcava. “Él es un chico de largo alcance que puede golpear. Todavía se está desarrollando, pero espero un futuro sólido para él. Estoy feliz de que lo tengamos en una cartelera tan grande. Ojalá algún día sea el cabeza de cartel”. La pelea será transmitida en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+. Seguro que será un evento imperdible para los fanáticos del boxeo. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La legendaria Arena Coliseo Like this: Like Loading...

