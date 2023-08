El clasificado WBC #1 de las 140 lbs Mbilli ante “El Tiburón” Sanchez el 8 de septiembre Tras el aplazamiento de la cartelera Artur Beterbiev contra Callum Smith del 19 de agosto, el duelo entre el peso supermediano WBC #1, WBA #4, IBF #5 Christian Mbilli (24-0, 20 KOs) y Demond Nicholson (26-5-1, 22 KOs) se trasladará a la cartelera Eye of the Tiger del 8 de septiembre en el Casino du Lac-Leamy. El titular es el campeón superligero NABF, Steve Claggett (35-7-2, 25 KOs) defiende su título contra Carlos “El Tiburón” Sánchez Valadez (24-1, 19 KOs). Conferencia de prensa final de Joshua-Helenius Espinoza: Valdez-Navarrete será una guerra clásica Like this: Like Loading...

