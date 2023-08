Conferencia de prensa final de Joshua-Helenius El ex campeón de peso pesado Anthony Joshua y el suplente de ultimo momento, Robert Helenius hablaron sobre el enfrentamiento del sábado en Londres y lo vieron en DAZN. Anthony Joshua: “Los principios siguen siendo los mismos, preocuparme por mí mismo. Robert y yo peleamos hace años, compartimos el ring, pero he peleado con tantos estilos, competido con tantos estilos, el objetivo sigue siendo el mismo: la victoria y la victoria por cualquier medio. No hay tiempo extra en el boxeo, así que tengo que estar en mi mejor momento e infligir dolor para obtener la victoria… sería una tontería subestimarlo a él oa cualquiera. Tengo que tomarlo muy en serio. Robert Helenius: “Esta oferta de pelea me llegó después de mi pelea del fin de semana. Me iba de vacaciones con mi familia pero ya no, aquí estamos. Tuvimos un buen campamento detrás de nosotros y nos sentimos listos. Estoy listo para pelear, de lo contrario no estaría aquí… Daré todo para ganar esta pelea”. Nueva co-estelar de Navarrete-Valdez El clasificado WBC #1 de las 140 lbs Mbilli ante "El Tiburón" Sanchez el 8 de septiembre Like this: Like Loading...

