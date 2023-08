Nueva co-estelar de Navarrete-Valdez El contendiente de peso ligero Raymond Muratalla sufrió una lesión de entrenamiento y se vio obligado a retirarse de su combate en la co-estelar televisado por ESPN este sábado contra el invicto Diego Torres en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. El duelo de 10 asaltos en peso welter junior entre el atleta olímpico de 2016 Lindolfo Delgado (17-0, 13, KOs) y Jair Valtierra (16-2, 8 KOs) es la nueva co-estelar y será televisado directamente antes del título mundial de peso ligero junior de la OMB entre el actual campeón Emanuel Navarrete y el ex campeón mundial de dos pesos Oscar Valdez. Navarrete-Valdez, Delgado-Valtierra y el enfrentamiento de peso pesado entre Richard Torrez Jr. y Willie Jake Jr. se transmitirá en vivo por ESPN. A la venta los Boletos de Canelo-Charlo Conferencia de prensa final de Joshua-Helenius Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.