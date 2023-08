A la venta los Boletos de Canelo-Charlo Los boletos de preventa para el campeón indiscutido de peso súper mediano Canelo Álvarez contra el campeón indiscutido de peso mediano junior Jermell Charlo están disponibles mañana jueves 10 de agosto desde las 10 a. m. PT hasta las 10 p. m. PT a través de AXS.com usando el código: PBC. La pelea se lleva a cabo el 30 de septiembre en PPV desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Canelo Alvarez: “Estoy muy feliz de que hayamos podido hacer una pelea de esta magnitud entre dos campeones indiscutibles. Jermell Charlo también se ha enfrentado a los mejores de su división, y me alegra que los fanáticos disfruten de una pelea de clase mundial entre nosotros el 30 de septiembre”. Jermell Charlo: “Estoy muy emocionado de hacer historia una vez más el 30 de septiembre. Esta es la pelea más grande en el boxeo y voy a dejarlo todo en el ring como lo hago cada vez. Manifesté esta lucha en existencia y me la gané con todo lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero verá de qué se trata Lions Only. Cuando termine la pelea, la gente tendrá que reconocer que soy el mejor peleador en el deporte”. Eranosyan vence a Gutiérrez en eliminatoria de la AMB Nueva co-estelar de Navarrete-Valdez Like this: Like Loading...

