Eranosyan vence a Gutiérrez en eliminatoria de la AMB En una eliminatoria de peso superpluma de la AMB, Otar “Pitbull” Eranosyan (14-0, 7 KOs) venció mediante un nocaut técnico en el octavo asalto al ex campeón mundial Roger “The Kid” Gutiérrez (27-5-1, 21 KOs) el miércoles por la noche en el Centro de eventos Whitesands en Plant City, Florida. Eranosyan sacudió a Gutiérrez en el primer round, pero Gutiérrez respondió derribando a Eranosyan en el segundo round. Eranosyan aumentó la presión después de eso. A Gutiérrez se le dedujo un punto por empujar en el octavo round. Eranosyan lanzó a Gutiérrez a la lona con una andanada de golpes momentos después. La pelea se detuvo después del round. El superligero Petros Ananyan (18-3-2, 9 KOs) logro un triunfo con un nocaut en el séptimo asalto sobre Cristian Báez (19-3, 17 KOs). Báez estaba ganando la pelea hasta que Ananyan lo sacudió. Báez fue a la lona y fue contado fuera. El tiempo era 1:41. Ananyan es el único hombre que derrotó al actual campeón de la FIB, Subriel Matias. El superligero Tristan Gallichan (1-0-1, 1 KO) y Ryan Schwartzberg (3-11-3, 2 KO) lucharon por un empate a cuatro asaltos. Las puntuaciones fueron 38-38, 38-38 y 40-36. A la venta los Boletos de Canelo-Charlo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.