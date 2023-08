Serrano vuelve a derrotar a Hardy y retiene sus títulos Por Jeff Zimmerman en Ringside La campeona indiscutible de peso pluma Amanda Serrano (45-2-1, 30 KOs) derrotó a la valiente Heather “The Heat” Hardy (24-3, 4 KOs) durante diez asaltos para ganar por decisión unánime y retener sus títulos en el American Airlines Center en Dallas, TX, como el evento co-principal de Paul-Diaz. La campeona mundial de varias divisiones, Serrano, estuvo bien toda la noche con su fuerte jab, ganchos de izquierda y derecha en la cabeza y el cuerpo, ya que Hardy no tenía respuesta. Serrano castigó el cuerpo pero superó a Hardy durante los diez rounds. Hardy hizo todo lo que pudo para contrarrestar y se colgó en el bolsillo para anotar sus propios tiros en la cabeza y el cuerpo de vez en cuando, pero no lo suficiente como para frenar a la superior Serrano. Hardy estuvo sangrando en ambos ojos y también hinchados. En el noveno round, el árbitro Laurence Cole ordenó una breve parada para una visita médica al costado del ring, pero la pelea continuó. Serrano hizo todo lo posible para alejar a Hardy hasta la campana final cuando conectó algunos de sus tiros más importantes en los últimos 20 segundos. Los puntajes fueron 99-91 y 100-90 dos veces. Serrano ha ganado 9 títulos mundiales y es campeona mundial de 7 divisiones y una grande en todos los tiempos en el boxeo femenino. Luchó contra Hardy en 2019 por su título de peso pluma y Serrano le devolvió una oportunidad por sus cinturones esta noche en señal de gratitud. Con su victoria contra Hardy, Serrano se está preparando para la muy esperada revancha contra Katie Taylor, quien perdió por decisión dividida muy disputada el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden. Taylor también espera vengar su única derrota ante la campeona de peso súper ligero Chantelle Cameron que ocurrió en mayo de este año. Están listos para una revancha el 25 de noviembre. Jake Paul vence a Nate Díaz en Dallas, Texas Dillian Whyte: Soy completamente inocente Like this: Like Loading...

