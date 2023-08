Dillian Whyte: Soy completamente inocente Declaración oficial: Estoy conmocionado y devastado al enterarme de un informe de VADA de hallazgos adversos relacionados con mí. Solo me enteré esta mañana y todavía estoy reaccionando. También acabo de ver que la pelea está siendo cancelada sin tener ninguna posibilidad de demostrar mi inocencia antes de que se tomara la decisión. Puedo confirmar sin sombra de duda que no he tomado la sustancia reportada, en este campamento ni en ningún momento de mi vida. Soy completamente inocente y pido que se me dé tiempo para pasar por el proceso de probar esto sin que nadie saque conclusiones apresuradas o un juicio por parte de los medios. Insistí en las pruebas VADA las 24 horas del día, los 7 días de la semana para esta pelea, como lo he hecho voluntariamente y por mi cuenta en todas mis peleas durante muchos, muchos años. Esta no es la primera vez que se me informa que tengo un hallazgo adverso por una sustancia que no he tomado, y como lo hice la última vez, probaré nuevamente que soy completamente inocente. Mientras tanto, todo lo que puedo hacer es expresar mi extrema decepción a los fanáticos del boxeo, quienes se perderán lo que seguramente será un gran evento. Joshua-Whyte cancelado después de una prueba de drogas fallida de Whyte Like this: Like Loading...

