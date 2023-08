Joshua-Whyte cancelado después de una prueba de drogas fallida de Whyte La Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) informó a Matchroom, la Asociación de Comisiones de Boxeo y la Junta de Control de Boxeo Británico que Dillian Whyte había arrojado resultados analíticos adversos como parte de un protocolo antidopaje aleatorio. A la luz de esta noticia, la pelea será cancelada y se llevará a cabo una investigación completa. Matchroom está buscando un nuevo oponente para Joshua. Dillian Whyte: Soy completamente inocente Pierce KOS Plania en Atlanta Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.