Jacobs busca enfrentar a Smith y Saunders Jacobs (36-3 30 KOs) dio su primer paso en el camino hacia la gloria mundial en dos pesos en diciembre cuando derrotó a Julio César Chávez Jr en una noche salvaje en Phoenix, Arizona, con Jacobs marcando su llegada a 168 libras forzando a Chávez Jr retirarse en su taburete después de cinco rondas. El ‘Miracle Man’ sostuvo la correa de peso mediano de la AMB en 2014-16 antes de una estrecha batalla de unificación con Gennady Golovkin y luego recuperó su estatus de campeón mundial en 2018 al ganar la corona de la FIB y ponerla en juego en un enfrentamiento del Cinco de Mayo en Las Vegas el año pasado, con Canelo Alvarez, la megaestrella Mexicana en el peso mediano. Smith sostiene el cinturón de peso medio de la AMB mientras que Saunders recogió la corona de la OMB después de haber hecho su propio movimiento desde 160 libras. Los tres boxeadores son promovidos por Eddie Hearn, y Jacobs espera que se pueda hacer una pelea por el título mundial con cualquiera de los campeones para poder reclamar una oportunidad futura por el salón de la fama, pero antes de llegar a ellos, tiene una picazón que quiere rascar primero, en la forma de Gabriel Rosado, el descarado Filadelfio que ha estado hurgando en Jacobs para un enfrentamiento. “Quiero ser un miembro del Salón de la Fama algún día y ganar un cinturón en esta división de peso es lo que necesito hacer para lograr eso”, dijo Jacobs. “Vas a ver la mejor versión de Daniel Jacobs ahora y estoy mirando a Callum y Billy Joe, ambas peleas tienen sentido. “Mirando mi historial, realmente he peleado con algunos buenos en los últimos dos años. He podido enfrentar a los mejores de la división en mi época y eso es lo que me hace más feliz. “Solo tiene sentido para mí entrar en esta división para luchar contra los mejores”, dijo Jacobs. “Quiero poder demostrar que soy el mejor. Además de querer las grandes peleas, también hay peleas en las que quieres saldar la deuda, que es lo que siempre he dicho sobre ese pequeño fastidio Gabe Rosado. Si tuviéramos que pelear en Nueva York o Filadelfia, entonces genial, es a partir de ahí. Es un enemigo que quiere mi puesto “. La posición de Jacobs es saludable, con altas clasificaciones en todos los ámbitos que lo colocan en la mejor forma para una grieta en el título mundial cuando el boxeo regresa. El jugador de 32 años reconoce que el retorno está en el aire y dice que está abierto a la posibilidad de luchar a puerta cerrada mientras el deporte queda en segundo plano ante la actual crisis de salud, con Jacobs feliz de confiar en el promotor Eddie Hearn, con quien firmó su acuerdo en septiembre de 2017 para convertirse en el primer fichaje estadounidense del promotor con sede en Essex y el catalizador de la expansión de Matchroom Boxing USA, para guiarlo a través del último capítulo de su carrera. “Me gustaría pelear este año, pero no lo sabemos en este momento”, dijo Jacobs. “No sabemos cuánto tiempo llevará este proceso. Pelear a puertas cerradas sería una experiencia extraña, pero si sentía que los fanáticos querían verme pelear, haría ese sacrificio por ellos, sería genial. ¡Fue el pelo liso de Eddie y sus bonitos trajes lo que me atrajo aquí! Me encantó el atractivo de cómo Eddie cuidaba a sus boxeadores y fue una gran oportunidad para ser el primer firmante de Matchroom Boxing USA, no podría pedir una mejor situación, ser parte de esto ha sido épico. “Siempre tendré mi participación en el deporte, ya sea comentando o teniendo mis propios luchadores y sabré cuándo es mi momento de explorar esas cosas nuevas en mi vida. En primer lugar, lo intentaré en la división de peso súper mediano “. La AMB agrega dos nuevos miembros a su Junta Directiva Fallece Bobby Lee, Ex presidente de la AMB

