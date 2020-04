Fallece Bobby Lee, Ex presidente de la AMB Por.Gabriel F. Cordero Robert Lee nació el 29 de marzo de 1921 en Maui, Hawái y estuvo involucrado en el boxeo activamente por cerca de 80 años, desde ser peleador aficionado con 45 combates, hasta convertirse en el Comisionado de Boxeo más destacado de su estado natal. Lee tuvo un récord amateur de 41-4 como peso ligero y welter en la década de 1930 y principios de 1940, tres de las derrotas fueron en combates de campeonato, regional. “No me gradué de la escuela secundaria, pero había pasado suficiente tiempo en el boxeo para saber tanto de este deporte”. dijo una vez Lee En una carrera que comenzó “cuando tenía 7 u 8 años” peleando en Pioneer Mill en Maui y en el circuito de plantaciones agrarias, Lee había llegado a obtener una educación bastante dura en el deporte. Antes de ser adolescente, ganaba 10 centavos por pelea yendo a varios campamentos el fin de semana. “Los trabajadores apostaban por las peleas y, cuando ganabas, recibías algo de dinero. Un centavo era bastante bueno, entonces podías comprar dos conos de sushi por un centavo o un tazón de saimin”. A Lee le gusta decir: “Pensé que un golpe en la barbilla fue muy divertido. No era realmente inteligente y no era un buen atleta en la mayoría de los deportes, pero descubrí que podía pelear y pensé si alguna vez quería para ganar reconocimiento en algo, tendría que estar en el boxeo “. Solo que no sería de la manera que él podría haber imaginado. Lee fue intimo amigo del promotor más grande que ha existido en Hawái, Sam “Sad” Ichinose, quien promovió 425 peleas durante su carrera. Desde 1972 hasta 1974, Bobby Lee sirvió dos mandatos como Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), un período en el que Muhammad Ali, George Foreman y Joe Frazier estaban en su mejor momento.Al término de su gestión, se desempeñó en puestos de gran importancia en el Consejo Mundial de Boxeo, que le confirió su amigo Don José Sulaimán. Lee estuvo involucrado en el boxeo durante más de 60 años, desde ser un boxeador aficionado con 45 combates hasta ser el Comisionado de Boxeo del Estado y se retiró en 1978. Siempre será recordado como una persona ejemplar, pero más aún, como un gran amigo. Jacobs busca enfrentar a Smith y Saunders Broner crea polémica con Haymon y Espinoza

