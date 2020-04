Broner crea polémica con Haymon y Espinoza El ex campeón mundial Adrien Broner ha presentado sus demandas personales para su próxima pelea. AB publicó lo siguiente en Instagram: “Al Haymon y Espinoza necesito 10 Millones para volver y pelear. He sido un hombre que ha dado todo por ustedes y enfrentado quien sea sin quejarse. Ahora envíeme un depósito directo o iré a Cali para ver a mi gente que los consiguió por 1200 ”. Broner también publicó un video bastante extraño para adultos que habla sobre sus triunfos sexuales. View this post on Instagram A post shared by Adrien AB Broner (@adrienbroner) on Apr 27, 2020 at 2:45pm PDT WBC presentara Protocolo para apoyar en el regreso del boxeo

