WBC presentara Protocolo para apoyar en el regreso del boxeo Por. Gabriel F Cordero El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman ha conversado en los tradicionales ¨Martes del Cafe con el WBC¨ con la prensa Mexicana y Global sobre la creación de un protocolo que pueda apoyar la realización de eventos de boxeo y que a la vez incluya todos los medios de protección sanitarios y de salud para evitar el contagio del coronavirus. Este Documento facilitara la información para todos los participantes incluyendo boxeadores, entrenadores, comisiones de boxeo, federaciones regionales, promotores y comisiones que buscan reactivar sus eventos regulares que han sido suspendidos durante este periodo de cuarentena mundial. ¨Hemos estado trabajando desde la primera semana en un protocolo que incluye especialistas médicos y especialistas en la medicina deportiva. La información es amplia y completa que especifica las principales recomendaciones para la realización de un evento de boxeo y deportivo. Nuestra preocupación principal es la vida del boxeador pero este virus es transmisible y queremos que todos los participantes puedan cuidarse unos a otros utilizando las principales medidas sanitarias y de sanitizacion del lugar a celebrarse el pesaje y el evento. Todo va unido al día del pesaje, vigilancia de alimentos, ingreso de todos los participantes en todos los eventos relacionados, fanáticos y prensa. WBC Talks: Recordamos grandes noches del boxeo con Chavez y Leonard

