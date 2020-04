La AMB agrega dos nuevos miembros a su Junta Directiva Miguel Torruco, actual Comisionado de Boxeo de México, y Alfredo Polanco, un experimentado juez internacional, se unieron oficialmente a la Dirección de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El presidente Gilberto Jesús Mendoza anunció la entrada de ambos hombres a la Dirección de la AMB en una reunión en línea el martes. Es la primera vez en la historia que México tendrá dos miembros en la Dirección de la AMB simultáneamente. Ambos mexicanos son incorporaciones muy valiosas a la organización, ya que tienen una gran experiencia en diferentes áreas del boxeo y han estado trabajando de la mano con la AMB durante mucho tiempo. Además, este es un acercamiento directo a un gran país con una larga tradición de boxeo, que será un gran avance para el deporte desde todos los puntos de vista. “Es un honor ser miembro de la AMB. Nuestra intención es contribuir y demostrar de primera mano a los boxeadores mexicanos que también tienen un camino en nuestra organización y, por lo tanto, posicionar aún más el cinturón de oro negro que ha dado tanta alegría a nuestro país ”, dijo Torruco después de su nombramiento. Polanco habló sobre la importancia de unirse a la AMB: “Estoy orgulloso de ser miembro de la AMB, ahora de la Dirección. Siempre he apoyado a la organización y he sido fiel al cinturón de oro negro, por lo que estamos aquí para contribuir con nuestra experiencia. Tenemos nuestra agenda de trabajo y la implementaremos con éxito en México. Estoy seguro de que será bien recibido por los boxeadores y todos aquellos que forman parte del boxeo mexicano ”. Ambos ya están trabajando en varios proyectos en México e informarán sobre su progreso de forma continua para ayudar a mejorar la relación de la AMB con México y proporcionar nuevas oportunidades para los protagonistas del anillo. Jacobs busca enfrentar a Smith y Saunders

