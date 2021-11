Iwata vence a Shiba y gana el campeonato vacante japonés de las 108 libras Por. Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda Vencedor de futuros campeones mundiales Kosei Tanaka y Takuma Inoue cuando eran aficionados, El clasificado JBC # 2 Shokichi Iwata (7-0, 5 KOs) adquirió el cinturón vacante japonés de peso minimosca (renunciado por el actual campeón de las 108 libras del WBC, Masamichi Yabuki ) al detener al clasificado JBC # 1 Rikito Shiba (5-2, 3 KOs) a los 0:37 de la novena ronda el sábado en Tokio, Japón. Originalmente programada para septiembre, Iwata desafortunadamente dio positivo después de tomar una prueba COVID PCR en el pesaje, y fue cancelada abruptamente y pospuesta unos dos meses después. Iwata, de 25 años, derribó al velocista con una derecha sólida en el sexto round, tomó la iniciativa y finalmente alcanzó al enemigo que se desvanecía para provocar la intervención del árbitro. Promotor: Teiken Promotions Asistencia: 718 (con el reglamento de la JBC en el Korakuen Hall). Amanda Serrano regresa el 18 de diciembre en Paul-Fury Subasta de Kyoguchi-Bermudez por titulo AMB será el 12 de noviembre

