Subasta de Kyoguchi-Bermudez por titulo AMB será el 12 de noviembre El Comité de Campeonatos de la AMB ha convocado una subasta para el 12 de noviembre por la pelea entre el súper campeón de peso mosca ligero Hiroto Kyoguchi y el campeón regular Esteban Bermudez. La subasta se realizará a través de la plataforma Zoom debido a los efectos de la pandemia. La pelea Kyoguchi-Bermudez es parte de la política de reducción del título mundial de la AMB y el ganador será el único campeón mundial de la AMB en la categoría de las 108 libras. La distribución de la bolsa será del 65% para Kyoguchi, mientras que Bermúdez obtendrá el 35%. Iwata vence a Shiba y gana el campeonato vacante japonés de las 108 libras Fallece el promotor Jacques Deschamps

