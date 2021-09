Ioka vence por DU a Rodríguez y retiene el titulo de las 115 libras de la OMB en Japón Por Joe Koizumi El campeón mundial Japonés de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka (27-2, 15 KOs) retuvo su cinturón cuando obtuvo una decisión cerrada pero unánime (todas 116-112) sobre el # 2 de la OMB Francisco “Chihuas” Rodríguez (34- 5-1, 24 KOs) de México, en una buena pelea en Tokio, Japón. Publicadas las nuevas clasificaciones de la AMB

