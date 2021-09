Publicadas las nuevas clasificaciones de la AMB Se han publicado las nuevas calificaciones de la AMB y parece que el plan de reducción de títulos está funcionando. Ahora hay cinco divisiones con solo un campeón reconocido. Dimitry Bivol (peso semipesado)

Jermell Carlo (peso súper welter)

Roger Gutiérrez (peso súper pluma)

Naoya Inoue (peso gallo)

Artem Dalakian (peso mosca) Dos divisiones más se resolverán en breve … Murodjon Akhmadaliev se convertirá en el único campeón de peso súper gallo a finales de este mes, cuando el título regular quede vacante.

Gervonta Davis tiene los títulos regulares en peso ligero y superligero. Él cederá un cinturón después de su próxima pelea.

Hay una gran cantidad de peleas por títulos obligatorios y eliminatorias en proceso para llegar a la meta de un campeón por división. Rankings Ioka vence por DU a Rodríguez y retiene el titulo de las 115 libras de la OMB en Japón Eubank Jr. reaparece el 2 de octubre en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.