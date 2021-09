Eubank Jr. reaparece el 2 de octubre en Inglaterra Wasserman Boxing acordó un acuerdo de múltiples peleas con Boxxer para presentar a la estrella del boxeo británico Chris Eubank Jr y otros boxeadores del establo de Wasserman Boxing en Sky Sports. El primer evento co-promocionado de este nuevo acuerdo tendrá lugar el 2 de octubre con Chris Eubank Jr (30-2, 22 KOs) como protagonista del evento en el SSE Arena, Wembley en Londres contra el destacado alemán Sven Elbir (18-1, 14 KOs) . Publicadas las nuevas clasificaciones de la AMB Entrevista exclusiva: Joshua "The Professor" Franco

