Investigación confirma corrupción y arreglo de peleas en el boxeo amateur de AIBA Un artículo del diario británico The Guardian reveló, este miércoles, detalles de todo el trabajo de investigación realizado en los últimos cinco años, que apunta a al menos 10 casos de corrupción en el boxeo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. “Una importante investigación sobre el boxeo en los Juegos Olímpicos de 2016 identificó de siete a diez supuestas peleas en las que probablemente se haya producido un arreglo de peleas. Se sabe que una de esas peleas involucra al boxeador irlandés Michael Conlan, quien perdió ante el ruso Vladimir Nikitin en una decisión dividida muy controvertida en los cuartos de final de peso gallo en Río de Janeiro. Se esperan más detalles cuando el profesor Richard McLaren, quien dirigió la investigación de 2016 sobre las acusaciones de dopaje patrocinadas por el estado de la Federación de Rusia, ofrecerá una conferencia de prensa en Lausana para revelar detalles de la primera fase de su investigación sobre el boxeo amateur. McLaren y su equipo de investigadores en Harod Associates han pasado los últimos tres meses examinando juicios sospechosos luego de una solicitud del regulador del boxeo aficionado Aiba para investigar la corrupción. Los rumores de presuntas irregularidades rodearon el torneo de boxeo de Río 2016 antes de que se lanzara un golpe, y The Guardian dijo que «no había duda» de que ciertas peleas en Río serían «corrompidas». Horrorizados, altos funcionarios deportivos también le dijeron a este periódico en ese momento que una pandilla de funcionarios pudo usar su poder para manipular el sistema de evaluación y asegurarse de que ciertos boxeadores ganaran. Cuando comenzó el torneo, hubo una furia generalizada después de una serie de decisiones altamente cuestionables, y Conlan incluso culpó a Aiba de corrupción «de arriba abajo» después de su derrota. «Son tramposos», dijo desde el ringside. “Se sabe que son tramposos. El boxeo amateur apesta de abajo hacia arriba. Se trata de quién paga más dinero «. En 2017, Aiba retiró definitivamente de la competencia internacional a todos sus jueces “cinco estrellas” y admitió que “una concentración de poder de decisión” y “un eje de influencia indeseable” afectaron su juicio durante los Juegos Olímpicos de Río. “Interferencia activa” en los resultados, pero aceptó que había un “impacto perjudicial sobre las mejores prácticas competitivas”. Desde entonces, Aiba ha sido suspendida por el Comité Olímpico Internacional y existe un temor creciente en los círculos de boxeo de que el deporte pueda ser excluido de los Juegos Olímpicos de 2024. Sin embargo, el organismo rector del boxeo amateur insiste en que ha cambiado bajo la presidencia de Umar Kremlev. quien reemplazó a Gafur Rakhimov, cuyo corto período terminó ya que estaba en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como «uno de los principales criminales de Uzbekistán», lo que él cuestionó. Como parte de sus reformas, Aiba le ha pedido a McLaren que vuelva a considerar los Juegos Olímpicos de 2016 como parte de una investigación en tres partes sobre el deporte, que el organismo rector espera que lo ayude a regresar al redil del COI. Pero la semana pasada, el COI advirtió que tenía preocupaciones constantes sobre la evaluación del deporte en el Campeonato Mundial Juvenil y Asiático de Aiba celebrado a principios de este año. La Junta Ejecutiva del COI también reafirmó sus “preocupaciones más profundas” con el gobierno de Aiba y reiteró su posición anterior de que el lugar del boxeo en París 2024 estaba en duda. Furia: planeo hacer pedazos a Deontay Wilder FacebookGorjeoReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.