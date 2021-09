Furia: planeo hacer pedazos a Deontay Wilder FacebookGorjeoReddit El campeón mundial de peso pesado del CMB Tyson “The Gypsy King” Fury espera que la historia se repita cuando se enfrente a Deontay “The Bronze Bomber” Wilder en PPV el próximo sábado 9 de octubre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Después de destronar a Wilder por nocaut en el séptimo asalto en febrero de 2020, Fury reiteró que esperaba que la tercera pelea fuera un asunto más corto y dominante. TYSON FURY “Estoy muy emocionado. Estoy deseando que llegue esta pelea. Estoy muy motivado, concentrado y decidido y no puedo esperar al 9 de octubre. Ojalá fuera este fin de semana. Tengo que esperar una semana más hasta que tenga estas manos grandes en Wilder por tercera vez. Es una de las pocas trilogías de peso pesado desde Riddick Bowe y Evander Holyfield. Voy a ir con todas las armas encendidas, ataque completo, todo en victoria, directamente desde la puerta desde la primera ronda hasta que termine. O seremos yo o Wilder. Nunca he tenido un mal campo de entrenamiento y estoy en la mejor forma de mi vida. Estoy libre de lesiones, que es lo más importante. Tengo muchas ganas de que llegue y no puedo esperar “. “Realmente no hago muchas de las excusas que estuvieron dando vueltas durante tanto tiempo. Creo que simplemente lo convirtieron en un personaje más débil y menos hombre y menos luchador, porque cuando te golpean, te golpean. Dale la mano al hombre y sigue adelante. Muchos luchadores han perdido. Muhammad Ali perdió peleas, Mike Tyson perdió peleas. Es lo que hacen después de perder lo que los convierte en quienes son. Realmente no tengo mucho que decir sobre lo que decía Deontay Wilder. No es de mi incumbencia porque cuando algunas personas pierden, tienen que inventar una excusa de por qué perdieron y esa es la razón de Wilder para convencerse a sí mismo de lo que sucedió. Eso depende de él, así que buena suerte para él en la pelea, y veremos si puede hacer algo mejor “. “No hago mucho de sus videos de entrenamiento porque mucha gente habla muchas palabras y nunca se hace nada al respecto, pero veremos en la noche. Espero que traiga una mejor pelea porque {nuestra} última pelea fue decepcionante, por decir lo menos. Me entrené para una guerra absoluta, y fue una paliza unilateral, así que espero que pueda darme un desafío “. “No es de mi incumbencia dónde están los cinturones, siempre y cuando mi cinturón esté atado alrededor de mi cintura. Al resto de ellos, no me importa a dónde vayan porque solo hay un hombre que puede traerlos de vuelta y ese soy yo. Solo hay uno, y ese soy yo. Estoy harto de decirlo. Solo ha habido uno, y solo puede haber uno, y ese soy yo, ‘El Rey Gitano’ “. “Es casi esa época del año nuevamente en la que tomo el control de Las Vegas, y se convierte en el hogar de ‘The Gypsy King’, y solo recuerda que planeo hacer pedazos a Deontay Wilder … y lo haré”. BOB ARUM “No hay peso pesado en el mundo que pueda vencer a Tyson Fury, punto, fin de la historia. No hay peso pesado en el mundo, ahora y en el futuro cercano “. FRANK WARREN “Creo que solo lo vimos hace unas semanas. Aparte de eso, fue cerrado. “Cuando lo vi, estaba en muy buenas condiciones físicas y mentalmente. Este es un peligroso Tyson Fury. Cuando está así, es un hombre peligroso y creo que Deontay Wilder tendrá un problema real “. Investigación confirma corrupción y arreglo de peleas en el boxeo amateur de AIBA Crawford-Porter para el 20 de noviembre en Las Vegas

