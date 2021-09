Crawford-Porter para el 20 de noviembre en Las Vegas La estrella libra por libra Terence “Bud” Crawford (37-0, 28 KOs) defenderá su título mundial de peso welter de la OMB y su récord invicto el 20 de noviembre contra el dos veces campeón de peso welter y contendiente # 1 de la OMB “Showtime” Shawn Porter (31 -3-1, 17 KOs) en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas. Promocionado por Top Rank, en asociación con TGB Promotions, Crawford-Porter será un PPV de Top Rank exclusivamente en ESPN + en los Estados Unidos. “Esta es una pelea que me recuerda a todas las grandes batallas de peso welter de las décadas de 1980 y 1990, dos peleadores de primera sin miedo a enfrentar el mayor desafío disponible para ellos”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Terence ha querido un desafío como este durante mucho tiempo, y estoy seguro de que estará a la altura de las circunstancias. Shawn Porter, sin embargo, no es una noche fácil para ningún peleador “. “He estado llamando a los mejores pesos welter desde que subí a 147 en 2018, y estoy emocionado de que Shawn haya dado un paso al frente”, dijo Crawford. “Esta pelea sacará lo mejor de mí y mostrará partes de mi juego que el mundo aún no ha visto. El 20 de noviembre, silenciaré a mis escépticos y demostraré que soy el mejor peso welter del mundo “. Porter dijo: “He querido esta pelea durante mucho tiempo y ahora mi paciencia ha valido la pena. A lo largo de mi carrera, he tomado lo mejor y me he probado a mí mismo como un hombre que da el 100 por ciento en todo lo que hago. Terence Crawford es un gran peleador versátil que es muy atlético como yo. Somos los dos mejores pesos welter del mundo y el 20 de noviembre tendremos la oportunidad de demostrar quién es el mejor. Los fanáticos de las peleas pueden esperar un gran espectáculo esa noche y, con esta victoria, me consolidaré como el mejor peso welter de esta era “. Los boletos a partir de $ 54 salen a la venta el lunes 4 de octubre a las 10 am PT y se pueden comprar visitando AXS.com. La información de la cartelera se anunciará en breve. Miles de dólares en premios en el Campeonato Mundial de AIBA en Serbia

