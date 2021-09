Miles de dólares en premios en el Campeonato Mundial de AIBA en Serbia Por primera vez en los 75 años de historia de la AIBA, los ganadores de medallas en el próximo Campeonato Mundial de Boxeo Amateur Masculino de la AIBA en Belgrado, Serbia, serán recompensados ​​con importantes premios en miles de dólares por la AIBA. El premio para el primer lugar es de $ 100,000 USD. Los medallistas de plata reciben $ 50,000 USD, y ambos bronces en cada categoría de peso reciben $ 25,000 USD. El torneo comenzará el 24 de octubre en el Štark Arena de Belgrado y alcanzará la cima con 13 finales del 5 al 6 de noviembre. “Es la primera vez que AIBA recompensa económicamente a los medallistas del Campeonato Mundial, y así es como debería ser. Este dinero es bien merecido teniendo en cuenta los años de preparativos necesarios para ganar un lugar en el torneo principal de AIBA y los esfuerzos realizados. Sabemos que este desarrollo será un gran beneficio para nuestros boxeadores. No solo deberían tener éxito en el ring, sino también ser autosuficientes y prósperos ”, dijo el presidente de AIBA, Sr. Umar Kremlev. Crawford-Porter para el 20 de noviembre en Las Vegas Pacquiao nombrado Campeón Centenario de la AMB

