Pacquiao nombrado Campeón Centenario de la AMB Por Gilberto Jesus Mendoza

Presidente de la AMB Hoy nombramos a Manny Pacquiao Campeón Centenario de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Es un reconocimiento que honra su trayectoria. Por eso, nunca la perderá y no la defenderá en un ring. Este título reconoce la carrera de una leyenda viva del boxeo dentro y fuera del ring. Es el primero en recibir este reconocimiento que forma parte de nuestra celebración de 100 años. Gracias Manny por todo lo que le has dado a nuestro deporte. Te mereces esto y mucho más. Resultado de la subasta de Beterbiev-Browne

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.