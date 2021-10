Sede Munguia-Rosado será en el Anaheim, California El choque de peso mediano entre Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) y el “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs) se llevará a cabo el 13 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California. Los boletos salen a la venta el miércoles 6 de octubre a las 10 am PT y tienen un precio de $ 250, $ 150, $ 100 y $ 50. Las pautas del Departamento de Salud de California y otros protocolos relacionados con los requisitos de admisión pueden estar vigentes para este evento, lo que puede incluir el requisito de que todos los invitados presenten una prueba de una prueba COVID-19 negativa o un estado de vacunación completo. Probellum firma alianza con Wasserman Investigación confirma corrupción y arreglo de peleas en el boxeo amateur de AIBA

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.