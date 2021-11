Inoue promete detener a Tszyu FacebookGorjeoReddit Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 7 de la OMB, Takeshi Inoue (17-1-1, 10 KOs) confía en que podrá anotar un paro en el último asalto sobre el # 1 de la OMB, Tim Tszyu (19-0, 15 KOs) el 17 de noviembre en el Qudos Bank Arena de Sydney. televisado en Foxtel Main Event pay-per-view. “Mi condición ha mejorado y también mi golpe es ahora muy, muy poderoso, así que puedo vencer a Tim Tszyu”, dijo Inoue a WA Today. “Respeto sus resultados porque Tim Tszyu no ha perdido. Respeto también su técnica de boxeo y básicamente respeto todo sobre él. Pero hacia el final de la pelea, estoy pensando en el nocaut. Así es como estoy practicando “. Takeshi Inoue sufrió su única derrota en una pelea por el título mundial de la OMB ante el entonces campeón de la OMB, Jaime Munguia, por decisión de puntos en 2019. Los promotores de Tszyu-Inoue son George y Matt Rose No Limit Promotions. Actualización de la reducción del título mundial de la AMB Pulev-Mir en Triad Combat de Triller Fight Club el 27 de noviembre en TX

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.