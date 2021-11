Actualización de la reducción del título mundial de la AMB La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ha estado estudiando cada categoría en un esfuerzo por tomar decisiones que contribuyan al plan de reducción del título mundial que ha estado en marcha durante los últimos meses. Las acciones iniciales como la eliminación de títulos interinos fueron los primeros pasos de este plan y al que se han sumado diferentes decisiones que se han tomado mientras se sigue ideando otras formas de reducir el número de campeones, siempre en base a las reglas del organismo pionero. . El panorama de cada peso es diferente pero en todos se busca el mismo objetivo y es tener un solo campeón del mundo. Destaca el box-off de peso welter en el que participan Yordenis Ugas, Eimantas Stanionis, Radzhab Butaev y Jamal James. Ugas debe luchar contra Stanionis por el Super Campeonato y el ganador luchará contra Butaev, quien previamente derrotó a James. El campeón de peso mínimo Víctor Saludar se enfrentará al ex campeón interino Erick Rosa el 21 de diciembre en República Dominicana. El ganador podría enfrentarse a Thammanoon Niyomtrong a continuación. En la división de peso mosca ligero se ordenó el combate entre el súper campeón Hiroto Kyoguchi y el campeón Esteban Bermúdez, cuya licitación se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre. En la división de peso mosca, división en la que solo hay un campeón, Artem Dalakian peleará su combate obligatorio contra Luis Concepción el sábado 20 de noviembre en Ucrania. Por su parte, Joshua Franco, como campeón súper mosca, ya ha sido designado retador obligatorio del ganador de la pelea entre Juan Francisco Estrada (súper campeón) y Román González. En peso gallo, Naoya Inoue, el único campeón, hará una defensa opcional el 14 de diciembre contra Aran Dipen. Leigh Wood y Michael Conlan se enfrentarán en una pelea obligatoria por el título de peso pluma (en manos de Wood) y el ganador se enfrentará al súper campeón Leo Santa Cruz. Además, el campeón de peso súper pluma Roger Gutiérrez recibió la orden de pelear contra su Chris Colbert obligatorio en los próximos meses. La AMB continúa estudiando los diferentes casos y todas las categorías para tomar decisiones y reducir aún más el número de campeones del mundo. Inoue promete detener a Tszyu FacebookGorjeoReddit

