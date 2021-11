Pulev-Mir en Triad Combat de Triller Fight Club el 27 de noviembre en TX Triller Fight Club ha anunciado la cartelera completa para el debut de “Triad Combat” programado para el 27 de noviembre en Globe Life Field en Arlington, TX y en vivo en pay-per-view. Triad Combat es un nuevo deporte de equipo que presenta a los boxeadores contra los luchadores de MMA en un anillo triangular durante rondas de dos minutos usando “guantes cruzados” y con sujeción permitida. Aquí está la alineación de los boxeadores anunciados: Kubrat ‘The Cobra’ Pulev vs Frank Mir (peso pesado)

Alexander ‘The Great’ Flores vs Matt Mitrione (peso pesado)

Sakio ‘The Scorpion’ Bika vs Mike Perry (peso semipesado)

Brian Vera vs Derek ‘The Stallion’ Campos (peso súper mediano)

Scott ‘Cujo’ Sigmon contra Albert Tumenov (peso semipesado)

Henry ‘The Hitman’ Gigliotti contra Steven ‘Golden’ Graham (peso welter)

Angelina Hoffschneider contra Alexa Culp

