Información importante sobre la Convención 59 del WBC En el Consejo Mundial de Boxeo estamos convencidos que juntos somos más fuertes, que nuestro deporte es capaz de romper cualquier frontera y que no existe adversidad que separe a esta gran familia. Nuestra convención 59 se realizará de forma híbrida, es decir presencial y virtual. Este magno evento se llevará a cabo del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para información de reservación porfavor acceda al siguiente enclace: https://wbcboxing.com/hotel-presidente-intercontinental-sede-de-la-convencion-anual-59-del-wbc/ Este evento anual, que además de reunir a estrellas internacionales del boxeo en todos los ámbitos, es el único donde se busca por medio de ponencias, clínicas médicas, aprobación de las clasificaciones mundiales, peleas obligatorias, seminarios para oficiales de ring, jueces y referís; enriquecer y actualizar el boxeo, pensando siempre en la seguridad y la salud del boxeador. Nuestra convención está vez también será de forma virtual para quien no pueda asistir. Las tarifas (en dólares) de registro para la convención son las siguientes: SENCILLO PAREJA VIRTUAL $150 $250 $25 Puede registrarse en el siguiente link: https://wbcregister.com/ * Es obligatorio presentar su comprobante de vacuna Covid-19 y utilizar cubreboca en todos los eventos. Nuestra convención la llevaremos a cabo bajo todas las normas de sanidad y protocolos para cuidar la salud de toda nuestra familia verde y oro. La agenda oficial la daremos a conocer los próximos días. Cualquier duda o sugerencia lo atenderemos con gusto en [email protected]> Betancourt-Marrero el viernes en Kissimmee por Telemundo

