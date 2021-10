Betancourt-Marrero el viernes en Kissimmee por Telemundo El presidente de All Star Boxing, Inc, Felix “Tutico” Zabala, ha anunciado que el evento principal de Boxeo Telemundo Fall Series Finale es una rivalidad clásica entre México y Puerto Rico. El propio Victor Betancourt Jr de Mexicali (27-3, 14 KOs) se enfrentará a Miguel Ángel “El Gallo” Marrero (9-1-1) de Manatí, en un choque de 10 asaltos por el título vacante de peso ligero de Fedecentro de la AMB. La pelea se llevará a cabo en vivo con la audiencia del Silver Spurs Arena en Kissimmee, FL. Las entradas siguen estando disponibles visitando Ohpark.com o en la taquilla. Victor Betancourt Jr., ex campeón de peso súper pluma del CMB de Fecombox, peleará por quinta vez en suelo estadounidense, aumentando un récord de 3-1 mientras intenta capturar su segundo título regional en una nueva categoría de peso. “Estoy listo para mi debut en Telemundo este viernes”, declaró el contendiente Betancourt. “Hemos estado entrenando todo el año para esta oportunidad, estoy entrando en una nueva división, listo para demostrar que pertenezco a los mejores contendientes”. Miguel Marrero se ha visto obligado a estar al margen debido a la pandemia, pero ahora ha estado entrenando y trabajando duro bajo la guía del ex campeón mundial de la OMB Roman “Rocky” Martínez, quien sabe bien lo que significa la rivalidad entre Puerto Rico y México. “Rocky me ha inspirado con todas las grandes historias en el gimnasio de las peleas que tuvo contra campeones como Orlando Salido y Mikey García”, dice Marrero “Esto solo me motiva a dar mi 100% y traer otra victoria para Puerto Rico”. Esta edición de Boxeo Telemundo marcará el vigésimo aniversario desde su llegada a Kissimmee, FL, donde ha transmitido todo tipo de peleas por el título en la región. El evento co-principal de la noche presenta al invicto ex contendiente de peso semipesado número 1 de la FIB Fanlong “Cold Blood” Meng (16-0, 10 KOs) de Chifeng, China enfrentándose a Israel “Bumaye” Duffus (20-6 17 KOs) de San Miguelito, Panamá más de 10 rondas. Esta pelea es comprada por All Star Boxing, Inc en asociación con Probox Promotions. Víctor Betancourt Jr vs “El Gallo” Marrero se transmite en vivo el viernes 12 am/est/ ver listados locales. Forte-Grandelli el título de la Unión Europea en Italia por DAZN

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.