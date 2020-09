INÉDITO: Los tres títulos en disputa de Davis-Santa Cruz en la historia del Boxeo La próxima cartelera de PPV entre Gervonta Davis (23-0, 22 KOs) ante Leo Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) el 24 de octubre es una pelea única en la historia del boxeo mundial ya que títulos en tres divisiones estarán en disputa. Santa Cruz tiene los títulos de peso pluma y superpluma de la AMB, y Davis tiene el cinturón ligero de la AMB. La pelea tendrá un límite de peso de 130 libras. VIDEO Peligroso Nocaut de López a Vargas en Miami Gabriel Flores Jr. en camino hacia una oportunidad por el título mundial

