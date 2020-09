VIDEO Peligroso Nocaut de López a Vargas en Miami Por.Gabriel F. Cordero En un combate en el peso Gallo y con presencia de fanáticos, el boxeador Nicaragüense Melvin López venció con uno de los nocauts más espectaculares que se han visto el boxeo a nivel mundial antes y durante la pandemia al Colombiano Yeison Vargas. La velada tuvo lugar en el Miami-Dade County Fair & Expo, en Florida, Estados Unidos el pasado jueves 24 de septiembre. López, de 22 años puso fuera de combate en el primer round con un golpe de mano izquierda que dejó inconsciente a Vargas antes de caer sobre la lona. Vargas quedó mal en el aire unos segundos, completamente “noqueado”, y se derrumbó sobre el ring. Después de varios minutos inmóvil, se recuperó y abandonó la escena por sus propios medios. INÉDITO: Los tres títulos en disputa de Davis-Santa Cruz en la historia del Boxeo

