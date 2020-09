Lomachenko-López se transmitirá para Kazajstán Por.Gabriel F. Cordero La pelea de unificación de los campeonatos mundiales de WBC, WBA WBO y FIB entre el Ucraniano Vasily Lomachenko (14-1, 10 KOs) y el Estadounidense Teofimo López (15-0, 12 KOs) será transmitida en vivo en Kazajstán por el canal de televisión ”. Khabar ”. La pelea será el 17 de octubre en Las Vegas y se transmite en la mañana del día siguiente en Kazajstán. La transmisión en Khabar comenzará a las 08:00 hora de Nur-Sultan el 18 de octubre. VIDEO Peligroso Nocaut de López a Vargas en Miami

